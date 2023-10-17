Карен Хачанов вылетел в первом круге турнира АТР в Токио

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Хачанов был седьмым сеянным на этом турнире, в то время как Попырин был без посева. После вылета Хачанова единственным россиянином на турнире в Токио остался Аслан Карацев, который сегодня сыграет с 13-й ракеткой мира, американцем Фрэнсисом Тиафо.