Карен Хачанов вылетел в первом круге турнира АТР в Токио
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австралийцу Алексею Попырину (6:4, 6:2) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио.
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австралийцу Алексею Попырину (6:4, 6:2) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио.
Матч продолжался 1 час 32 минуты. Хачанов был седьмым сеянным на этом турнире, в то время как Попырин был без посева. После вылета Хачанова единственным россиянином на турнире в Токио остался Аслан Карацев, который сегодня сыграет с 13-й ракеткой мира, американцем Фрэнсисом Тиафо.
Турнир в Токио завершится 22 октября. Его призовой фонд превышает два миллиона долларов.