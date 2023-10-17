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10:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Карен Хачанов вылетел в первом круге турнира АТР в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл австралийцу Алексею Попырину (6:4, 6:2) в матче первого круга хардового турнира категории ATP-500 в Токио.

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Источник: Reuters

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Хачанов был седьмым сеянным на этом турнире, в то время как Попырин был без посева. После вылета Хачанова единственным россиянином на турнире в Токио остался Аслан Карацев, который сегодня сыграет с 13-й ракеткой мира, американцем Фрэнсисом Тиафо.

Турнир в Токио завершится 22 октября. Его призовой фонд превышает два миллиона долларов.

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