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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер Сафина и Федерера перенес ампутацию ноги

58-летний шведский тренер Петер Лундгрен, известный работой с ведущими теннисистами мира, рассказал о перенесенной медицинской операции.

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Источник: AP 2023

Бывший тренер экс-первых ракеток мира Марата Сафина и Роджера Федерера Петер Лундгрен сообщил в соцсетях, что из-за сахарного диабета перенес ампутацию на левой ноге ниже колена.

«Хочу рассказать вам о своей стопе. К сожалению, 10 дней назад мне пришлось пережить ампутацию на ноге, которая из-за перенесенной инфекции и сломанной лодыжки никак не заживала. Из-за диабета второго типа у меня плохое кровообращение. Но теперь со мной снова все в порядке, скоро начнется реабилитация», — написал 58-летний Лундгрен.

Будучи теннисистом Петер Лундгрен выиграл три турнира ATP в одиночном разряде, занимал 25-ю строчку в мировом рейтинге. После завершения карьеры в 1995 году он стал успешным тренером.

Под руководством шведского специалиста Роджер Федерер выиграл свой первый турнир ATP в 2001 году в Милане, а также первый титул «Большого шлема» в 2003 году на Уимблдоне.
После расставания с Федерером Лундгрен стал тренером российского теннисиста Марата Сафина, которому помог набрать форму после тяжелой травмы и завоевать титул на Открытом чемпионате Австралии 2005 года.

Также швед работал с чилийцем Марсело Риосом, киприотом Маркосом Багдатисом, болгарином Григором Димитровым, швейцарцем Станисласом Вавринкой, словачкой Даниэлой Гантуховой.

В марте 2023 года Лундгрен стал тренировать 21-летнего швейцарца Доминика Штрикера, который в этом сезоне впервые в карьере дошел до четвертого круга US Open.

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