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16:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Токио

Россиянин Аслан Карацев стал четвертьфиналистом турнира категории ATP 500 в Токио.

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Источник: AP 2023

В матче второго круга Карацев нанес поражение китайцу Чжану Чжичжэню. Игра продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

В матче за выход в полуфинал Карацев поборется с Алексом де Минауром. Австралиец — четвертый сеянный игрок на турнире, 13-я строчка мирового рейтинга.

Это будет третья встреча соперников, счет личных встреч — 1:1. Последний на данный момент матч между данными теннисистами трех сетах выиграл Аслан Карацев. Встреча состоялась в третьем круге турнира в Мадриде весной 2023 года.

30-летний Аслан Карацев занимает 50-ю позицию в рейтинге ATP. Наивысшее достижение россиянина в рейтинге — 14-е место.

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