Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира в Токио

В матче второго круга Карацев нанес поражение китайцу Чжану Чжичжэню. Игра продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

В матче за выход в полуфинал Карацев поборется с Алексом де Минауром. Австралиец — четвертый сеянный игрок на турнире, 13-я строчка мирового рейтинга.

Это будет третья встреча соперников, счет личных встреч — 1:1. Последний на данный момент матч между данными теннисистами трех сетах выиграл Аслан Карацев. Встреча состоялась в третьем круге турнира в Мадриде весной 2023 года.