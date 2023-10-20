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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио

Аслан Карацев, победив Алекса Де Минаура, стал полуфиналистом турнира категории ATP 500.

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Источник: AP 2023

Четвертьфинальный матч теннисного турнира в Токио между Асланом Карацевым и австралийцем Алексом Де Минауром завершился победой россиянина со счетом 6:3, 6:2.

За выход в финал Карацеву предстоит сыграть с победителем матча между японцем Синтаро Мотидзуки и еще одним представителем Австралии — Алексеем Попыриным.

24-летний Попырин родился в Сиднее в семье выходцев из России. Карацев ранее один раз сталкивался с Попыриным на турнирах ATP — встреча на «Ролан Гаррос» в 2023 году завершилась победой Аслана. Попырин находится на 41-й строчке мирового рейтинга.

С 215-й ракеткой мира Мотидзуки россиянин ни разу прежде играл.

30-летний Аслан Карацев занимает 50-ю позицию в рейтинге ATP. Его наивысшее достижение в рейтинге — 14-е место.

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