Аслан Карацев вышел в полуфинал турнира в Токио
Аслан Карацев, победив Алекса Де Минаура, стал полуфиналистом турнира категории ATP 500.
Аслан Карацев, победив Алекса Де Минаура, стал полуфиналистом турнира категории ATP 500.
Четвертьфинальный матч теннисного турнира в Токио между Асланом Карацевым и австралийцем Алексом Де Минауром завершился победой россиянина со счетом 6:3, 6:2.
За выход в финал Карацеву предстоит сыграть с победителем матча между японцем Синтаро Мотидзуки и еще одним представителем Австралии — Алексеем Попыриным.
24-летний Попырин родился в Сиднее в семье выходцев из России. Карацев ранее один раз сталкивался с Попыриным на турнирах ATP — встреча на «Ролан Гаррос» в 2023 году завершилась победой Аслана. Попырин находится на 41-й строчке мирового рейтинга.
С 215-й ракеткой мира Мотидзуки россиянин ни разу прежде играл.
30-летний Аслан Карацев занимает 50-ю позицию в рейтинге ATP. Его наивысшее достижение в рейтинге — 14-е место.