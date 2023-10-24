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24 октября, источник: Sportmail.ru

Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Вене.

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Источник: Reuters

Рублев обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче первого круга со счетом 7:6 (7:5), 6:4, спортсмены провели на корте 1 час 36 минут. Российский теннисист получил на турнире третий номер посева. Во втором круге Рублеву предстоит сыграть с итальянцем Маттео Арнальди.

26-летний россиянин занимает пятую строчку в мировом рейтинге. На его счету 14 титулов ATP, два из которых он завоевал в текущем сезоне.

Призовой фонд турнира превышает €2,4 млн, он завершится 29 октября. Действующим победителем является Даниил Медведев, который сыграет свой первый матч завтра, 25 октября.

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