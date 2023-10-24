Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Вене
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Вене.
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории АТР-500 в Вене.
Рублев обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче первого круга со счетом 7:6 (7:5), 6:4, спортсмены провели на корте 1 час 36 минут. Российский теннисист получил на турнире третий номер посева. Во втором круге Рублеву предстоит сыграть с итальянцем Маттео Арнальди.
26-летний россиянин занимает пятую строчку в мировом рейтинге. На его счету 14 титулов ATP, два из которых он завоевал в текущем сезоне.
Призовой фонд турнира превышает €2,4 млн, он завершится 29 октября. Действующим победителем является Даниил Медведев, который сыграет свой первый матч завтра, 25 октября.