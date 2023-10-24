Андрей Рублев вышел во второй круг турнира в Вене

Рублев обыграл представителя Австралии Алексея Попырина в матче первого круга со счетом 7:6 (7:5), 6:4, спортсмены провели на корте 1 час 36 минут. Российский теннисист получил на турнире третий номер посева. Во втором круге Рублеву предстоит сыграть с итальянцем Маттео Арнальди.

26-летний россиянин занимает пятую строчку в мировом рейтинге. На его счету 14 титулов ATP, два из которых он завоевал в текущем сезоне.