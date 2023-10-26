Дарья Касаткина вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA

На проходящем в китайском Чжухае малом Итоговом турнире WTA российская теннисистка Дарья Касаткина одержала уже вторую победу подряд. Встреча с польской спортсменкой Маггдой Линетт закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной.

26-летняя Касаткина занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету шесть титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.