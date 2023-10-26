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26 октября, источник: Sportmail.ru

Дарья Касаткина вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA

Россиянка во втором матче группового этапа в двух сетах обыграла Магду Линетт из Польши.

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Источник: AFP 2023

На проходящем в китайском Чжухае малом Итоговом турнире WTA российская теннисистка Дарья Касаткина одержала уже вторую победу подряд. Встреча с польской спортсменкой Маггдой Линетт закончилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Касаткиной.

В первом матче группового этапа Касаткина обыграла чешку Барбору Крейчикову. Таким образом, российская теннисистка вышла в полуфинал малого Итогового турнира WTA. Соревнования продлятся до 29 октября.

26-летняя Касаткина занимает 17-е место в рейтинге WTA. На ее счету шесть титулов WTA. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

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