Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP

26-летний россиянин не испытал больших проблем с 46-й ракеткой мира, совершив по одному брейку в каждом из сетов. Также Рублев сделал шесть эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.

Благодаря этой победе Рублев квалифицировался на итоговой турнир АТР, который пройдет с 12 по 19 ноября в Турине. Вторая ракетка России сыграет на итоговом турнире четвертый год подряд. Ранее в Турин отобрались Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Янник Синнер.

В четвертьфинале турнира в Вене Рублев сыграет с немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл британца Кэмерона Норри (6:2, 6:4). В этом сезоне Зверев и Рублев дважды встречались между собой. Обе встречи выиграл россиянин, ни отдав сопернику ни одного сета.