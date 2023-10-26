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26 октября, источник: Sportmail.ru

Рублев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира АТР-500 в Вене обыграл итальянца Маттео Арнальди (7:5, 6:3).

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Источник: AFP 2023

26-летний россиянин не испытал больших проблем с 46-й ракеткой мира, совершив по одному брейку в каждом из сетов. Также Рублев сделал шесть эйсов и не допустил ни одной двойной ошибки.

Благодаря этой победе Рублев квалифицировался на итоговой турнир АТР, который пройдет с 12 по 19 ноября в Турине. Вторая ракетка России сыграет на итоговом турнире четвертый год подряд. Ранее в Турин отобрались Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Янник Синнер.

В четвертьфинале турнира в Вене Рублев сыграет с немцем Александром Зверевым, который ранее обыграл британца Кэмерона Норри (6:2, 6:4). В этом сезоне Зверев и Рублев дважды встречались между собой. Обе встречи выиграл россиянин, ни отдав сопернику ни одного сета.

Турнир в Вене завершится 29 октября. Его призовой фонд превышает 2,4 миллиона евро.

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