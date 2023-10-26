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26 октября, источник: Sportmail.ru

Медведев в ¼ финала на турнире в Вене встретится с Хачановым

В ⅛ финала третья ракетка мира обыграл болгарского теннисиста Григора Димитрова.

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Источник: Reuters

Даниил Медведев на турнире ATP-500 в Вене одержал победу в напряженном матче с Григором Димитровым. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

В четвертьфинале венского турнира Медведев встретится со своим соотечественником, 16-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

Хачанов ранее оказался сильнее 21-летнего чешского теннисиста Иржи Легечки.со счетом 6:3, 6:1. В первом круге турнира в Вене Карен Хачанов уже встречался с соотечественником — встреча с Романом Сафиуллиным завершилась со счетом 6:4, 6:4

Это будет шестая личная встреча спортсменов на корте. На данный момент преимущество в личных встречах на стороне Медведева — 4−1. Обе встречи между теннисистами, прошедшие в 2023 году, закончились победой Даниила.

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