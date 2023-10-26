Медведев в ¼ финала на турнире в Вене встретится с Хачановым

Даниил Медведев на турнире ATP-500 в Вене одержал победу в напряженном матче с Григором Димитровым. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:4.

В четвертьфинале венского турнира Медведев встретится со своим соотечественником, 16-й ракеткой мира Кареном Хачановым.

Хачанов ранее оказался сильнее 21-летнего чешского теннисиста Иржи Легечки.со счетом 6:3, 6:1. В первом круге турнира в Вене Карен Хачанов уже встречался с соотечественником — встреча с Романом Сафиуллиным завершилась со счетом 6:4, 6:4