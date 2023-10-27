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16:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Кудерметова и Самсонова не вышли в полуфинал малого Итогового турнира

Вероника Кудерметова обыграла Людмилу Самсонову в матче группового этапа малого Итогового турнира WTA Elite Trophy, но не смогла выйти в полуфинал.

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Источник: AFP 2023

Встреча между россиянками закончилась со счетом 6:4, 3:6, 7:5 в пользу Кудерметовой. Девушки провели на корте 2 часа 55 минут.

Ранее в матче группового этапа Кудерметова уступила китаянке Чжу Линь. Самсонова наоборот победила китайскую теннисистку, однако по соотношению выигранных и проигранных сетов Чжу Линь заняла первое место в группе «Роза» и вышла полуфинал соревнований.

Вчера, 26 октября, в полуфинал турнира пробилась россиянка Дарья Касаткина. Также в группе «Камелия» первое место заняла бразильянка Беатрис Аддад-Майя.

Elite Trophy завершится 29 октября. Призовой фонд турнира составляет $2,6 млн.

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