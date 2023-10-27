Медведев обыграл Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Вене
Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в матче ¼ финала турнира категории АТР 500 в Вене.
Даниил Медведев обыграл Карена Хачанова в матче ¼ финала турнира категории АТР 500 в Вене.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Медведева. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут. В полуфинале Медведев встретится с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и хорватом Борной Гойо.
В текущем сезоне Медведев завоевал пять титулов на турнирах АТР. 27-летний теннисист занимает третью строчку в мировом рейтинге. Россиянин является действующим победителем соревнований в Вене.
Турнир Erste Bank Open в Вене завершится 29 октября, его призовой фонд составляет €2,4 млн.