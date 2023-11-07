Рублев вошел в топ-30 теннисистов по сумме заработанных призовых

За этот сезон 26-летний россиянин заработал 5,163 млн долларов, благодаря чему довел общий карьерный заработок до 20,146 млн долларов. Больше Рублева в этом сезоне заработали только Янник Синнер (5,749 млн), Даниил Медведев (8,134 млн), Карлос Алькарас (9,648 млн) и Новак Джокович (11,540 млн).

Помимо Рублева в топ-30 по сумме заработанных призовых за карьеру находятся еще два россиянина. Евгений Кафельников занимает 19-е место (23,884 млн), а Даниил Медведев располагается на восьмой строчке (34,735 млн). Лидером по данному показателю является серб Новак Джокович, который заработал за карьеру 176,231 млн долларов.