Шевченко обыграл Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Меце

Встреча завершилась победой 22-летнего Шевченко в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между французами Лукой ван Ашем и Пьер-Юго Эрбером.