Шевченко обыграл Хачанова и вышел в полуфинал турнира в Меце
Российский теннисист Александр Шевченко обыграл 15-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале турнира во Франции.
Российский теннисист Александр Шевченко обыграл 15-ю ракетку мира соотечественника Карена Хачанова в четвертьфинале турнира во Франции.
Встреча завершилась победой 22-летнего Шевченко в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. В полуфинале россиянин сыграет с победителем матча между французами Лукой ван Ашем и Пьер-Юго Эрбером.
Шевченко занимает 63-ю строчку в мировом рейтинге, он впервые вышел в полуфинал турнира под эгидой АТР.
Турнир категории АТР 250 в Меце завершится 11 ноября. Призовой фонд соревнований составляет €562 тысячи.