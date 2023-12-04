Ракетку Новака Джоковича продали за рекордную сумму
Ракетка сербского теннисиста Новака Джоковича с финала «Ролан Гаррос» 2016 года была продана на американском Аукционе спортивных реликвий (SCP Auctions). Об этом сообщает официальный сайт аукциона.
Ракетка сербского теннисиста Новака Джоковича с финала «Ролан Гаррос» 2016 года была продана на американском Аукционе спортивных реликвий (SCP Auctions). Об этом сообщает официальный сайт аукциона.
Данной ракеткой серб обыграл британца Энди Маррея (3:6, 6:1, 6:2, 6:4) и оформил первый «карьерный» Большой шлем. После победы Новак нарисовал сердце на грунтовой поверхности корта, после чего бросил ее на трибуны. Поймавшая ее зрительница спустя несколько лет выставила ракетку на продажу.
Начальная цена лота составляла 10 тыс. долларов. Всего на данный лот было сделано 23 ставки, а окончательная стоимость продажи составила 107 482 доллара. Эта ставка стала рекордной на покупку теннисной ракетки на аукционах.
После победы на «Ролан Гаррос» в 2016 году Новак Джокович выиграл еще 12 турниров Большого шлема, включая два «Ролан Гаррос» — в 2021 и 2023 года. Серб является рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема (24).