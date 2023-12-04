Ракетку Новака Джоковича продали за рекордную сумму

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Данной ракеткой серб обыграл британца Энди Маррея (3:6, 6:1, 6:2, 6:4) и оформил первый «карьерный» Большой шлем. После победы Новак нарисовал сердце на грунтовой поверхности корта, после чего бросил ее на трибуны. Поймавшая ее зрительница спустя несколько лет выставила ракетку на продажу.

Начальная цена лота составляла 10 тыс. долларов. Всего на данный лот было сделано 23 ставки, а окончательная стоимость продажи составила 107 482 доллара. Эта ставка стала рекордной на покупку теннисной ракетки на аукционах.