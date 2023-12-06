Возняцки выступит на Australian Open после рождения двоих детей

33-летняя теннисистка оказалась в числе семи теннисистов, получивших приглашения на турнир. Остальные шесть путевок достались теннисистам из Австралии. После выступления на этом турнире Возняцки планирует окончательно закончить карьеру.

Возняцки была первой ракеткой мира в период с 2010 по 2012 год. В 2018 году датчанка выиграла Australian Open и вновь вернулась на вершину рейтинга. В общей сложности Возняцки пробыла в качестве первой ракетки мира 71 неделю.

После выступления на Australian Open в 2020 году Возняцки объявила о завершении карьеры. Она родила двоих детей и вернулась на корт в июне этого года. Сейчас Возняцки занимает 242-ю строчку рейтинга WTA.