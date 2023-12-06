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13:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Возняцки выступит на Australian Open после рождения двоих детей

Бывшая первая ракетка Каролин Возняцки получила wild card на Открытый чемпионат Австралии по теннису (Australian Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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Источник: AP 2023

33-летняя теннисистка оказалась в числе семи теннисистов, получивших приглашения на турнир. Остальные шесть путевок достались теннисистам из Австралии. После выступления на этом турнире Возняцки планирует окончательно закончить карьеру.

Возняцки была первой ракеткой мира в период с 2010 по 2012 год. В 2018 году датчанка выиграла Australian Open и вновь вернулась на вершину рейтинга. В общей сложности Возняцки пробыла в качестве первой ракетки мира 71 неделю.

После выступления на Australian Open в 2020 году Возняцки объявила о завершении карьеры. Она родила двоих детей и вернулась на корт в июне этого года. Сейчас Возняцки занимает 242-ю строчку рейтинга WTA.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 января по 28 января 2024 года. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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