Мирра Андреева за год поднялась на 359 мест в мировом рейтинге

Андреева начинала год на 405 месте в рейтинге WTA, а закончила на 46 строчке, поднявшись на 359 позиций.

Российская теннисистка в прошедшем сезоне дошла до четвертого раунда на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, после чего пробилась на турниры «Большого шлема» через квалификацию, дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» и до четвертого раунда на Уимблдоне.

Также третье место в рейтинге WTA заняла 32-летняя Анастасия Павлюченкова, она поднялась на 308 позиций, закончив год на 59 месте. В мае 2022 года Павлюченковой пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы колена, поэтому теннисистка откатилась в рейтинге за пределы топ-300. В этом сезоне россиянка вернулась и дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», пройдя дальше всех соотечественниц.