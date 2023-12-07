Мирра Андреева за год поднялась на 359 мест в мировом рейтинге
16-летняя российская теннисистка Мира Андреева в прошедшем сезоне совершила самый большой скачок в мировом рейтинге, сообщает tennis.com.
16-летняя российская теннисистка Мира Андреева в прошедшем сезоне совершила самый большой скачок в мировом рейтинге, сообщает tennis.com.
Андреева начинала год на 405 месте в рейтинге WTA, а закончила на 46 строчке, поднявшись на 359 позиций.
Российская теннисистка в прошедшем сезоне дошла до четвертого раунда на турнире категории WTA 1000 в Мадриде, после чего пробилась на турниры «Большого шлема» через квалификацию, дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» и до четвертого раунда на Уимблдоне.
Также третье место в рейтинге WTA заняла 32-летняя Анастасия Павлюченкова, она поднялась на 308 позиций, закончив год на 59 месте. В мае 2022 года Павлюченковой пришлось досрочно завершить сезон из-за травмы колена, поэтому теннисистка откатилась в рейтинге за пределы топ-300. В этом сезоне россиянка вернулась и дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», пройдя дальше всех соотечественниц.
Среди мужчин в топ-10 теннисистов попал россиянин Александр Шевченко, который за год поднялся на 107 мест, с 155-го на 48-е. Шевченко в начале ноября впервые в карьере вышел в финал турнира на уровне ATP, но не смог выиграть титул.