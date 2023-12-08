Шарапова: Отец был жестким, маме было все равно, первая я или 300-я ракетка мира

«Мой отец имел большое влияние в спорте, он подталкивал меня, был жестким, но справедливым. Моя мама занималась моим образованием, культурно развивала, и при любой возможности, даже если это было в Сарасоте, штат Флорида, водила меня на балет. Возможно, это был не лучший балет, но мама познакомила меня с разными вещами в жизни, помимо ударов по теннисному мячу. Это был один из величайших ее подарков мне, поскольку ей было все равно, первая я или 300-я ракетка мира. Она хотела, чтобы я была любознательной и оставалась скромной», — приводит слова Шараповой Sportskeeda.