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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Шарапова: Отец был жестким, маме было все равно, первая я или 300-я ракетка мира

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала о том, какое влияние оказывали родители на ее игру и жизнь.

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Источник: AP 2023

«Мой отец имел большое влияние в спорте, он подталкивал меня, был жестким, но справедливым. Моя мама занималась моим образованием, культурно развивала, и при любой возможности, даже если это было в Сарасоте, штат Флорида, водила меня на балет. Возможно, это был не лучший балет, но мама познакомила меня с разными вещами в жизни, помимо ударов по теннисному мячу. Это был один из величайших ее подарков мне, поскольку ей было все равно, первая я или 300-я ракетка мира. Она хотела, чтобы я была любознательной и оставалась скромной», — приводит слова Шараповой Sportskeeda.

Мария Шарапова завершила спортивную карьеру в феврале 2020 года. Она пять раз выиграла турниры «Большого шлема» в одиночном разряде. Шарапова — одна из двух российских теннисисток в истории наряду с Динарой Сафиной, которая когда-либо возглавляла рейтинг WTA. В общей сложности спортсменка пробыла на вершине 21 неделю.

Мария Шарапова: главная красавица российского спорта за пределами корта
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 Шарапова: Отец был жестким, маме было все равно, первая я или...
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