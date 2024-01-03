Касаткина в первом матче в новом году обыграла украинку Костюк

Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут. Во втором сете при счете 3:2 в пользу российской теннисистки Костюк потребовалась медицинская помощь. После этого 21-летняя украинка сумела сделать брейк, однако не смогла довести сет до победы, проиграв два следующих гейма.

В следующем раунде Касаткина сыграет с победительницей матча Магда Линетт (Польша) — Кристина Букша (Испания).

Также в третий круг турнира в Брисбене прошла россиянка Анастасия Потапова, победившая местную теннисистку Дарью Сэвилл (6:4, 3:6, 6:4). В следующем матче Потапова сыграет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой, которая оказалась сильнее словачки Анны Каролины Шмидловой (6:2, 6:3).

Продолжит борьбу на турнире 16-летняя Мирра Андреева, которая не оставила шансов первой ракетке России Людмиле Самсоновой (6:2, 6:1). В первом круге Андреева обыграла еще одну свою соотечественницу Диану Шнайдер (6:2, 6:3). В третьем круге теннисистка сыграет с уроженкой России Ариной Родионовой, которая с 2014 года представляет Австралию.

Преодолеть второй круг турнира в Брисбене не сумели россиянки Анна Калинская и Екатерина Александрова. Калинская уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (1:6, 6:7), а Александрова не смогла справиться с 137-й ракеткой планеты, аргентинкой Хулией Риерой (3:6, 4:6).