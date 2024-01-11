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11:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Четыре россиянки сыграют в финале квалификации Australian Open

Полина Кудерметова и Алина Корнеева обыграли своих соперниц в полуфинале квалификации к первому в сезоне турниру Большого шлема.

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Источник: AP 2023

Полина Кудерметова выиграла полуфинальный матч у соотечественницы Эрики Андреевой в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. Кудерметова в финале сыграет с француженкой Фионой Ферро.

Действующая чемпионка юниорского Australian Open Алина Корнеева оказалась сильнее китаянки Есинь Ма. Девушки провели на корте около трех часов, россиянка вырвала победу со счетом 5:7, 6:4, 7:6 (10:5). В финале Корнеева встретится с представительницей Венгрии Анной Бондарь.

Анастасия Захарова обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 2:6, 6:4. В финале россиянка выйдет на корт против швейцарки Симоны Вальтерт. В другом матче полуфинала Мария Тимофеева в двух сетах одержала победу над австралийкой Астрой Шармой со счетом 6:2, 6:4. В финале Тимофеева также сыграет с представительницей Австралии Присциллой Хон.

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