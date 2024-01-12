«Можешь перестать побеждать?» Джокович и Рублев обменялись шутками

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240186" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед стартом Australian Open попал на камеру диалог между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым.

«Браво, дружище. Можешь перестать побеждать?» — сказал серб, пожимая руку Рублеву, который недавно стал победителем турнира в Гонконге.

«Я просто пытаюсь взять немного твоего таланта», — ответил Андрей.

«Ты и так уже очень хорош», — смеясь, отреагировал Новак.

Джокович и Рублев встречались на корте 6 раз, счет в противостоянии 5−1 в пользу серба. Все три матча в 2023 году завершились победой Джоковича.