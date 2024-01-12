«Можешь перестать побеждать?» Джокович и Рублев обменялись шутками
Лидер теннисного рейтинга Новак Джокович и пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев встретились в коридоре арены в Мельбурне.
Лидер теннисного рейтинга Новак Джокович и пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублев встретились в коридоре арены в Мельбурне.
Перед стартом Australian Open попал на камеру диалог между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым.
«Браво, дружище. Можешь перестать побеждать?» — сказал серб, пожимая руку Рублеву, который недавно стал победителем турнира в Гонконге.
«Я просто пытаюсь взять немного твоего таланта», — ответил Андрей.
«Ты и так уже очень хорош», — смеясь, отреагировал Новак.
Джокович и Рублев встречались на корте 6 раз, счет в противостоянии 5−1 в пользу серба. Все три матча в 2023 году завершились победой Джоковича.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 14 января.