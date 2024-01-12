Бублик не вышел в финал в Аделаиде, но вновь порадовал публику
Первая ракетка Казахстана уступил в полуфинале британцу Джеку Дрэйперу.
Первая ракетка Казахстана уступил в полуфинале британцу Джеку Дрэйперу.
В полуфинале теннисного турнира в австралийской Аделаиде представитель Казахстана Александр Бублик уступил в двух сетах Джеку Дрэйперу из Великобритании — 6:7 (2:7), 4:6.
В одном из розыгрышей Бублик завершил комбинацию не струнами, а рукояткой ракетки, в другом — эффектным ударом между ног.
Днем ранее, в четвертьфинальном поединке Бублик в попытке догнать мяч перепрыгнул через ограждение, после чего угостился чипсами, которые ел один из болельщиков.
В финале турнира в Аделаиде Джек Дрэйпер сразится с чехом Иржи Легечкой, который в матче ½ финала уверенно переиграл американца Себастьяна Корду — 6:2, 6:1.