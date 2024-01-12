Бублик не вышел в финал в Аделаиде, но вновь порадовал публику

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456240188" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В полуфинале теннисного турнира в австралийской Аделаиде представитель Казахстана Александр Бублик уступил в двух сетах Джеку Дрэйперу из Великобритании — 6:7 (2:7), 4:6.

В одном из розыгрышей Бублик завершил комбинацию не струнами, а рукояткой ракетки, в другом — эффектным ударом между ног.

Днем ранее, в четвертьфинальном поединке Бублик в попытке догнать мяч перепрыгнул через ограждение, после чего угостился чипсами, которые ел один из болельщиков.