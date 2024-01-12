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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Бублик не вышел в финал в Аделаиде, но вновь порадовал публику

Первая ракетка Казахстана уступил в полуфинале британцу Джеку Дрэйперу.

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В полуфинале теннисного турнира в австралийской Аделаиде представитель Казахстана Александр Бублик уступил в двух сетах Джеку Дрэйперу из Великобритании — 6:7 (2:7), 4:6.

В одном из розыгрышей Бублик завершил комбинацию не струнами, а рукояткой ракетки, в другом — эффектным ударом между ног.

Днем ранее, в четвертьфинальном поединке Бублик в попытке догнать мяч перепрыгнул через ограждение, после чего угостился чипсами, которые ел один из болельщиков.

В финале турнира в Аделаиде Джек Дрэйпер сразится с чехом Иржи Легечкой, который в матче ½ финала уверенно переиграл американца Себастьяна Корду — 6:2, 6:1.

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