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16 января, источник: Sportmail.ru

Блинкова последней из россиянок пробилась во второй круг AO

Теннисистка Анна Блинкова выиграла матч и прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: AFP 2023

Блинкова в матче первого круга обыграла испанку Кристину Букшу со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей встречи между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и чешкой Каролиной Плишковой.

Ранее девять российских теннисисток вышли во второй круг первого в сезоне турнира Большого шлема. Кроме Блинковой на Australian Open продолжат борьбу: Павлюченкова, Рахимова, Мирра Андреева, Захарова, Корнеева, Тимофеева, Аванесян, Калинская и первая ракетка России Дарья Касаткина.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.

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