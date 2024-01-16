Блинкова последней из россиянок пробилась во второй круг AO

Блинкова в матче первого круга обыграла испанку Кристину Букшу со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей встречи между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и чешкой Каролиной Плишковой.