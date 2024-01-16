Блинкова последней из россиянок пробилась во второй круг AO
Теннисистка Анна Блинкова выиграла матч и прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Теннисистка Анна Блинкова выиграла матч и прошла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Блинкова в матче первого круга обыграла испанку Кристину Букшу со счетом 6:2, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут. Во втором круге россиянка сыграет с победительницей встречи между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и чешкой Каролиной Плишковой.
Ранее девять российских теннисисток вышли во второй круг первого в сезоне турнира Большого шлема. Кроме Блинковой на Australian Open продолжат борьбу: Павлюченкова, Рахимова, Мирра Андреева, Захарова, Корнеева, Тимофеева, Аванесян, Калинская и первая ракетка России Дарья Касаткина.
Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.