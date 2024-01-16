Британского теннисиста стошнило после выигранного матча: видео

22-летний британский теннисист Джек Дрейпер одержал победу над американцем Маркосом Хироном со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Спортсмены провели на корте 3 часа 17 минут. По завершении матча Дрейпер еле смог пожать руку своему оппоненту у сетки, после чего побежал к ведру — теннисиста стошнило.