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16 января, источник: Sportmail.ru

Британского теннисиста стошнило после выигранного матча: видео

Теннисиста Джека Дрейпера стошнило после победы в первом круге на Открытом чемпионате Австралии.

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22-летний британский теннисист Джек Дрейпер одержал победу над американцем Маркосом Хироном со счетом 6:4, 3:6, 4:6, 6:0, 6:2. Спортсмены провели на корте 3 часа 17 минут. По завершении матча Дрейпер еле смог пожать руку своему оппоненту у сетки, после чего побежал к ведру — теннисиста стошнило.

В следующем раунде британец сыграет с 14-й ракеткой турнира американцем Томми Полом.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.

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