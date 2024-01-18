Украинка не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open

96-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не пожала руку Варваре Грачевой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки.

После игры теннисистки подошли к сетке и вместо традиционного рукопожатия стукнулись ракетками. Инициатором подобного приветствия была Ястремская.

Варвара Грачева получила французское гражданство в июне 2023 года. Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года. После получения французского паспорта Варвара стала второй ракеткой Франции после 30-летней Каролин Гарсии (19-я ракетка мира). До смены спортивного гражданства Грачева была шестой ракеткой России.