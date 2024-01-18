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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Украинка не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open

Украинка Даяна Ястремская во втором круге Открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Франции Варвару Грачеву.

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96-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не пожала руку Варваре Грачевой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки.

После игры теннисистки подошли к сетке и вместо традиционного рукопожатия стукнулись ракетками. Инициатором подобного приветствия была Ястремская.

Варвара Грачева получила французское гражданство в июне 2023 года. Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года. После получения французского паспорта Варвара стала второй ракеткой Франции после 30-летней Каролин Гарсии (19-я ракетка мира). До смены спортивного гражданства Грачева была шестой ракеткой России.

В третьем круге Даяне Ястремской будет противостоять американка Эмма Наварро, 26-я ракетка мира.

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