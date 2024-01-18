Украинка не пожала руку экс-россиянке Грачевой на Australian Open
Украинка Даяна Ястремская во втором круге Открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Франции Варвару Грачеву.
Украинка Даяна Ястремская во втором круге Открытого чемпионата Австралии обыграла представительницу Франции Варвару Грачеву.
96-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская не пожала руку Варваре Грачевой. Матч завершился со счетом 6:3, 6:2 в пользу украинки.
После игры теннисистки подошли к сетке и вместо традиционного рукопожатия стукнулись ракетками. Инициатором подобного приветствия была Ястремская.
Варвара Грачева получила французское гражданство в июне 2023 года. Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года. После получения французского паспорта Варвара стала второй ракеткой Франции после 30-летней Каролин Гарсии (19-я ракетка мира). До смены спортивного гражданства Грачева была шестой ракеткой России.
В третьем круге Даяне Ястремской будет противостоять американка Эмма Наварро, 26-я ракетка мира.