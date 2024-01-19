Действующая чемпионка АО Соболенко вышла в четвертый круг
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.
Соболенко разгромила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:0, 6:0. Теннисистки провели на корте 52 минуты. В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема вторая ракетка мира Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.
В прошлом году Арина Соболенко в финальном матче одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и выиграла свой первый турнир Большого шлема. Вчера, Рыбакина сенсационно проиграла россиянке Анне Блинковой на рекордном тай-брейке.
Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.