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09:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Действующая чемпионка АО Соболенко вышла в четвертый круг

Белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: AP 2023

Соболенко разгромила украинку Лесю Цуренко со счетом 6:0, 6:0. Теннисистки провели на корте 52 минуты. В следующем круге первого в сезоне турнира Большого шлема вторая ракетка мира Соболенко встретится с американкой Амандой Анисимовой.

В прошлом году Арина Соболенко в финальном матче одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и выиграла свой первый турнир Большого шлема. Вчера, Рыбакина сенсационно проиграла россиянке Анне Блинковой на рекордном тай-брейке.

Открытый чемпионат Австралии завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.

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