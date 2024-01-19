Андреева выиграла матч и вышла в ⅛ финала Australian Open

16-летняя Мирра Андреева одержала победу над француженкой Диан Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. Россиянка уступала по ходу третьего сета — 1:5, но, отыграв один матчбол, сумела победить. В следующем круге Андреева встретится с победительницей матча Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).