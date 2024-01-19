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09:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Андреева выиграла матч и вышла в ⅛ финала Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии, отыгравшись в решающем сете со счета 1:5.

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Источник: Reuters

16-летняя Мирра Андреева одержала победу над француженкой Диан Парри со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты. Россиянка уступала по ходу третьего сета — 1:5, но, отыграв один матчбол, сумела победить. В следующем круге Андреева встретится с победительницей матча Сторм Хантер (Австралия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

В другом матче дня россиянка Элина Аванесян не смогла выйти в ⅛ финала Australian Open. Она уступила украинской теннисистке Марте Костюк со счетом 6:2, 4:6, 4:6. Девушки провели на корте 2 часа 33 минуты.

Ранее действующая чемпионка Открытого чемпионата Австралии белоруска Арина Соболенко вышла в ⅛ финала.

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