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14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Тимофеева обыграла теннисистку из топ-15 на Australian Open

Российская теннисистка Мария Тимофеева выиграла матч третьего круга на Открытом чемпионате Австралии, обыграв бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

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Источник: Reuters

Тимофеева одержала победу над 12-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут. В ⅛ Australian Open Тимофеева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Напомним, что для 20-летней россиянки это дебютный турнир Большого шлема в карьере. Сейчас Тимофеева занимает 170-ю строчку в мировом рейтинге.

В другом матче дня россиянка Анастасия Захарова уступила польке Магдалене Френх со счетом 4:6, 7:5, 6:4 и завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.

Кроме Тимофеевой в женской сетке борьбу за титул продолжают Мирра Андреева, а также Анна Блинкова и Анна Калинская, которым предстоит сыграть матчи третьего круга завтра, 20 января.

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