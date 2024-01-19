Тимофеева обыграла теннисистку из топ-15 на Australian Open

Тимофеева одержала победу над 12-й ракеткой мира бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей. Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут. В ⅛ Australian Open Тимофеева сыграет с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Напомним, что для 20-летней россиянки это дебютный турнир Большого шлема в карьере. Сейчас Тимофеева занимает 170-ю строчку в мировом рейтинге.

В другом матче дня россиянка Анастасия Захарова уступила польке Магдалене Френх со счетом 4:6, 7:5, 6:4 и завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии.