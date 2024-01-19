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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Новак Джокович первым сыграл по 100 матчей на всех ТБШ

Сербский теннисист 19 января провел свою сотую встречу на Australian Open.

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Источник: AP 2023

В матче треьего круга Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович в трех сетах обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (32-й номер в рейтинге ATP) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:2).

Для сербской первой ракетки мира этот матч стал сотым (92 победы), проведенным на Australian Open. Таким образом, Джокович стал первым теннисистом в истории, кто провел минимум 100 матчей на каждом из турниров Большого шлема. Новак сыграл 108 матчей на «Ролан Гаррос» (92 победы), 103 матча на Уимблдоне (92) и 101 матч на US Open (88).

Джокович — 24-кратный победитель турниров Большого шлема, на Australian Open он побеждал десять раз, в том числе в последнем розыгрыше в 2023 году.

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович сыграет с победителем противостояния француза Адриана Маннарино и американца Бена Шелтона.

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