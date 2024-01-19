Новак Джокович первым сыграл по 100 матчей на всех ТБШ
Сербский теннисист 19 января провел свою сотую встречу на Australian Open.
Сербский теннисист 19 января провел свою сотую встречу на Australian Open.
В матче треьего круга Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович в трех сетах обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (32-й номер в рейтинге ATP) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:2).
Для сербской первой ракетки мира этот матч стал сотым (92 победы), проведенным на Australian Open. Таким образом, Джокович стал первым теннисистом в истории, кто провел минимум 100 матчей на каждом из турниров Большого шлема. Новак сыграл 108 матчей на «Ролан Гаррос» (92 победы), 103 матча на Уимблдоне (92) и 101 матч на US Open (88).