Новак Джокович первым сыграл по 100 матчей на всех ТБШ

В матче треьего круга Открытого чемпионата Австралии Новак Джокович в трех сетах обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (32-й номер в рейтинге ATP) — 6:3, 6:3, 7:6 (7:2).

Для сербской первой ракетки мира этот матч стал сотым (92 победы), проведенным на Australian Open. Таким образом, Джокович стал первым теннисистом в истории, кто провел минимум 100 матчей на каждом из турниров Большого шлема. Новак сыграл 108 матчей на «Ролан Гаррос» (92 победы), 103 матча на Уимблдоне (92) и 101 матч на US Open (88).

Джокович — 24-кратный победитель турниров Большого шлема, на Australian Open он побеждал десять раз, в том числе в последнем розыгрыше в 2023 году.