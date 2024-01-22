Джокович — о Медведеве: Человек с правильными ценностями

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Он уже рассказывал эту историю, но я очень ценю то, как он донес ее до людей. Я тоже самого лучшего мнения о нем как о человеке, коллеге и одном из моих главных соперников за последние пять лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него отличные отношения с большинством участников тура — я вижу это в раздевалке, он и его команда стараются хорошо общаться со всеми», — цитирует 36-летнего серба tennisuptodate.com.