Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
Динамо Мн
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Брайтон
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Атлетико
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Сочи
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сибирь
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Автомобилист
23
Хоккей. НХЛ
23.01
Бостон
Виннипег
Хоккей. НХЛ
23.01
Нью-Джерси
Вегас
Хоккей. НХЛ
23.01
Нэшвилл
Флорида
Хоккей. НХЛ
23.01
Аризона
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
23.01
Ванкувер
Чикаго
Хоккей. НХЛ
23.01
Лос-Анджелес
Сан-Хосе
Все события
Фоторепортажи
15«Реал» обыграл «Атлетико» в сумасшедшем полуфинале Суперкубка Испании
15Великий Кайзер
20:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович — о Медведеве: Человек с правильными ценностями

Первая ракетка мира тепло отозвался о российском теннисисте.

Наверх
Источник: Reuters

Серб Новак Джокович заявил, что считает российского теннисиста Даниила Медведева человеком с правильными ценностями.

«Прежде всего, я хочу поблагодарить Даниила за добрые слова, он меня приятно удивил. Он уже рассказывал эту историю, но я очень ценю то, как он донес ее до людей. Я тоже самого лучшего мнения о нем как о человеке, коллеге и одном из моих главных соперников за последние пять лет. Я знаю, что он человек с правильными ценностями, и это правда, когда он говорит, что у него отличные отношения с большинством участников тура — я вижу это в раздевалке, он и его команда стараются хорошо общаться со всеми», — цитирует 36-летнего серба tennisuptodate.com.

Ранее Медведев рассказал о том, как прилетел на матч Кубка Дэвиса между сборными Сербии и России на частном самолете Джоковича. Теннисисты 15 раз встречались на турнирах ATP. Джокович одержал 10 побед.

 Роналду не признаёт «Золотой мяч» и премию от ФИФА. И имеет полное...
Вячеслав Фетисов отреагировал на историю с гибелью кота Твикса
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь