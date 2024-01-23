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12:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович стал первым полуфиналистом Australian Open

Действующая первая ракетка мира сербский теннисист Новак ДЖокович вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

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В матче ¼ финала серб обыграл американца Тейлора Фрица со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 45 минут. За выход в финал первого в сезоне турнира Большого шлема он сыграет против победителя встречи между итальянцем Янником Синнером, занимающим четвертое место в мировом рейтинге, и россиянином Андреем Рублевым, который располагается на пятой строчке рейтинга. Рублев и Синнер проведут матч сегодня, 23 января.

Новак Джокович — 24-кратный победитель турниров Большого шлема, 10-кратный и действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии, оба показателя рекордные.

Australian Open завершится 28 января, его призовой фонд составляет более $58 млн.

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