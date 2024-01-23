Джокович стал первым полуфиналистом Australian Open

В матче ¼ финала серб обыграл американца Тейлора Фрица со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 3 часа 45 минут. За выход в финал первого в сезоне турнира Большого шлема он сыграет против победителя встречи между итальянцем Янником Синнером, занимающим четвертое место в мировом рейтинге, и россиянином Андреем Рублевым, который располагается на пятой строчке рейтинга. Рублев и Синнер проведут матч сегодня, 23 января.