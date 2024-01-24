Медведев — о выходе в ½ AO: Я просто уничтожен, было тяжело
Российский теннисист Даниил Медведев высказался после победного матча на Открытом чемпионате Австралии.
Российский теннисист Даниил Медведев высказался после победного матча на Открытом чемпионате Австралии.
Медведев в четвертьфинале Australian Open обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Матч с Хуркачем продолжался четыре часа.
«Я сейчас просто уничтожен. Не то что бензин закончился, но физически было очень тяжело уже в конце второго сета. Думал — ладно, держись, прояви твердость, попробуй сделать брейк во втором сете. Но он здорово играл, а у меня вообще концентрации не осталось. Подумал — ладно, надо сделать все возможное, если проиграю — ну ладно, не страшно, поеду домой. Рад, что удалось довести матч до победы», — сказал Медведев после матча.
Также после завершения пятисетового поединка Медведев оставил послание на камере.
«Просто хочу поспать сейчас», — написал теннисист и оставил автограф.
В полуфинале россиянину предстоит сыграть с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.