Медведев — о выходе в ½ AO: Я просто уничтожен, было тяжело

«Я сейчас просто уничтожен. Не то что бензин закончился, но физически было очень тяжело уже в конце второго сета. Думал — ладно, держись, прояви твердость, попробуй сделать брейк во втором сете. Но он здорово играл, а у меня вообще концентрации не осталось. Подумал — ладно, надо сделать все возможное, если проиграю — ну ладно, не страшно, поеду домой. Рад, что удалось довести матч до победы», — сказал Медведев после матча.