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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведев — о выходе в ½ AO: Я просто уничтожен, было тяжело

Российский теннисист Даниил Медведев высказался после победного матча на Открытом чемпионате Австралии.

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Источник: Reuters

Медведев в четвертьфинале Australian Open обыграл поляка Хуберта Хуркача со счетом 7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4. Матч с Хуркачем продолжался четыре часа.

«Я сейчас просто уничтожен. Не то что бензин закончился, но физически было очень тяжело уже в конце второго сета. Думал — ладно, держись, прояви твердость, попробуй сделать брейк во втором сете. Но он здорово играл, а у меня вообще концентрации не осталось. Подумал — ладно, надо сделать все возможное, если проиграю — ну ладно, не страшно, поеду домой. Рад, что удалось довести матч до победы», — сказал Медведев после матча.

Также после завершения пятисетового поединка Медведев оставил послание на камере.

«Просто хочу поспать сейчас», — написал теннисист и оставил автограф.

Источник: Кадр из трансляции

В полуфинале россиянину предстоит сыграть с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Германии Александром Зверевым.

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