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17:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Зверев обыграл Алькараса и вышел в ½ финала АО

Александр Зверев в четырех сетах обыграл вторую ракету мира из Испании.

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Источник: РИА "Новости"

Представитель Германии Александр Зверев в четырех сетах переиграл второго номера в рейтинге ATP Карлоса Алькараса — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Александр впервые одержал победу над теннисистом из топ-5 рейтинга в турнире «Большого шлема».

Зверев вышел в полуфинал австралийского турнира Большого шлема во второй раз в карьере — в 2020 году немец также играл на этой стадии, где уступил Доминику Тиму из Австрии.

Ранее Даниил Медведев в упорном пятисетовом поединке обыграл Хуберта Хуркача из Польши.
Медведев и Зверев ранее встречались между собой 18 раз. Счет в противостоянии 11−7 в пользу россиянина.

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