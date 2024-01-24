Зверев обыграл Алькараса и вышел в ½ финала АО
Александр Зверев в четырех сетах обыграл вторую ракету мира из Испании.
Александр Зверев в четырех сетах обыграл вторую ракету мира из Испании.
Представитель Германии Александр Зверев в четырех сетах переиграл второго номера в рейтинге ATP Карлоса Алькараса — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.
Александр впервые одержал победу над теннисистом из топ-5 рейтинга в турнире «Большого шлема».
Зверев вышел в полуфинал австралийского турнира Большого шлема во второй раз в карьере — в 2020 году немец также играл на этой стадии, где уступил Доминику Тиму из Австрии.
Ранее Даниил Медведев в упорном пятисетовом поединке обыграл Хуберта Хуркача из Польши.
Медведев и Зверев ранее встречались между собой 18 раз. Счет в противостоянии 11−7 в пользу россиянина.