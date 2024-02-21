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08:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Карлос Алькарас выбыл из турнира в Рио, отыграв всего 10 минут

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас завершил выступление на турнире АТР в Рио-де-Жанейро.

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Источник: AFP 2023

В первом круге 20-летний теннисист встречался с бразильцем Тьягу Монтейру, занимающим 118-й строчку в рейтинге АТР. В первом гейме Алькарас оступился и упал на корт, подвернув правую ногу. После медицинского тайм-аута испанец попытался продолжить матч, но не сумев взять гейм на своей подаче решил отказаться от продолжения борьбы и снялся с матча.

«Мне было больно, когда я упал. Думал, не смогу продолжить матч. Я снялся в целях предосторожности. Физио после сказал, что травма несерьезная», — сказал Алькарас после матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итоговая продолжительность встречи составила всего 10 минут. На момент ее остановки счет в первом сете был 1:1. Монтейру автоматически прошел во второй круг турнира, где сыграет со своим соотечественником Фелипе Мегини Алвесом.

Стоит отметить, что в прошлом году Алькарас дошел до финала турнира в Рио, в котором уступил британцу Кэмерону Норри (7:5, 4:6, 5:7).

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