Карлос Алькарас выбыл из турнира в Рио, отыграв всего 10 минут

В первом круге 20-летний теннисист встречался с бразильцем Тьягу Монтейру, занимающим 118-й строчку в рейтинге АТР. В первом гейме Алькарас оступился и упал на корт, подвернув правую ногу. После медицинского тайм-аута испанец попытался продолжить матч, но не сумев взять гейм на своей подаче решил отказаться от продолжения борьбы и снялся с матча.

«Мне было больно, когда я упал. Думал, не смогу продолжить матч. Я снялся в целях предосторожности. Физио после сказал, что травма несерьезная», — сказал Алькарас после матча.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=96ccb8b670c5f403&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240550" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Итоговая продолжительность встречи составила всего 10 минут. На момент ее остановки счет в первом сете был 1:1. Монтейру автоматически прошел во второй круг турнира, где сыграет со своим соотечественником Фелипе Мегини Алвесом.