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14:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Российская теннисистка Анна Калинская в матче ⅛ финала обыграла девятую ракетку мира Елену Остапенко.

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Калинская выиграла у представительницы Латвии Остапенко в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:4, 7:5 и продлился 1 час 33 минуты. В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Плишковой.

25-летняя Калинская занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге. На первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open Анна прошла дальше всех россиянок. Она пробилась в четвертьфинал, что стало для спортсменки лучшим достижением в карьере.

Также сегодня, 21 февраля, за выход в четвертьфинал поборется еще одна представительница России Анастасия Потапова. Она сыграет с финалисткой Australian Open-2024 Чжэн Циньвэнь.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000, его общий призовой фонд составляет более $3,2 млн.

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