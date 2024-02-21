Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240558&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Калинская выиграла у представительницы Латвии Остапенко в двух сетах. Матч завершился со счетом 6:4, 7:5 и продлился 1 час 33 минуты. В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей встречи между американкой Коко Гауфф и чешкой Каролиной Плишковой.

25-летняя Калинская занимает 40-ю строчку в мировом рейтинге. На первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open Анна прошла дальше всех россиянок. Она пробилась в четвертьфинал, что стало для спортсменки лучшим достижением в карьере.

Также сегодня, 21 февраля, за выход в четвертьфинал поборется еще одна представительница России Анастасия Потапова. Она сыграет с финалисткой Australian Open-2024 Чжэн Циньвэнь.