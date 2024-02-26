Джокович, Месси и Холанд претендуют на награду Laureus
Церемония вручения наград пройдет 22 апреля в Мадриде.
Церемония вручения наград пройдет 22 апреля в Мадриде.
Как сообщается на официальном сайте оргкомитета премии, в число претендентов на награду в номинации «Спортсмен года» вошли аргентинец Лионель Месси, первая ракетка мира серб Новак Джокович и норвежский футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. А также двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен и два легкоатлета — рекордсмен мира в прыжках с шестом Армандо Дюплантис из Швеции и действующий чемпион мира на беговых дистанциях 100 и 200 метров Ноа Лайлс из США.
Премия Laureus вручается с 2000 года за достижения в сфере спорта по итогам года. Действующий обладателем награды является Лионель Месси. Джокович четыре раза получал премию Laureus. Рекордсменом по числу наград среди мужчин является завершивший карьеру швейцарец Роджер Федерер.
На награду «Спортсменка года» претендуют испанская футболистка Айтана Бонмати из «Барселоны», первая ракетка мира полька Ига Швёнтек, горнолыжница из США Микаэла Шиффрин, ямайская легкоатлетка Шерика Джексон, легкоатлетка Фейт Кипьегон из Кении и американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон.