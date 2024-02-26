Джокович, Месси и Холанд претендуют на награду Laureus

Как сообщается на официальном сайте оргкомитета премии, в число претендентов на награду в номинации «Спортсмен года» вошли аргентинец Лионель Месси, первая ракетка мира серб Новак Джокович и норвежский футболист «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. А также двукратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен и два легкоатлета — рекордсмен мира в прыжках с шестом Армандо Дюплантис из Швеции и действующий чемпион мира на беговых дистанциях 100 и 200 метров Ноа Лайлс из США.