Котов считает, что ни одно заклинание Гарри Поттера не помогло бы ему выиграть
Российский теннисист Павел Котов рассказал, что никак бы не смог выиграть матч на турнире в Дубае, даже никакое заклинание из вселенной Гарри Поттера не могло помочь.
Российский теннисист Павел Котов рассказал, что никак бы не смог выиграть матч на турнире в Дубае, даже никакое заклинание из вселенной Гарри Поттера не могло помочь.
Сегодня, 26 февраля, Котов проиграл в матче первого круга на турнире в Дубае. Россиянин уступил американцу Себастьяну Корде в двух сетах со счетом 0:6, 2:6.
«С самого утра, когда проснулся, не очень хорошо себя чувствовал, но я списал это на акклиматизацию. Но я пытался показать на корте что мог, но не получалось ничего. Наверное, один из моих самых быстрых матчей, которые я проигрывал. Когда первый сет проиграл 0:6, потом подумал, что есть реальный шанс получить две “баранки”, но, слава богу, два гейма выиграть сумел.
Никто не застрахован от таких матчей. Бывают дни, когда ничего не получается и хочется уйти с корта, не доигрывая матч. Сегодня я доиграл, но после первого сета было желание сняться и уйти. Но постарался хоть как-то добороться. Я вообще фанат вселенной Гарри Поттера, но, боюсь, сегодня никакое заклинание не помогло бы. Буду просто тренироваться и готовиться к турнирам, чтобы больше таких матчей не было", — приводит слова Котова ТАСС.
Турнир в Дубае начался сегодня, 26 февраля, и закончится 2 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет более $2,9 млн.