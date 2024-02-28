Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий пятое место в мировом рейтинге, обыграл француза Артура Казо и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.
Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий пятое место в мировом рейтинге, обыграл француза Артура Казо и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.
Рублев одержал победу над французом в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.
За выход в полуфинал турнира категории АТР 500 Рублев поборется с победителем встречи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).
Кроме Рублева в Дубае выступают россияне Карен Хачанов и действующий победитель турнира Даниил Медведев. Соревнования завершатся 2 марта, их общий призовой фонд составляет более $2,9 млн.