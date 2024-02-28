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15:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев, занимающий пятое место в мировом рейтинге, обыграл француза Артура Казо и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае.

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Рублев одержал победу над французом в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

За выход в полуфинал турнира категории АТР 500 Рублев поборется с победителем встречи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Кроме Рублева в Дубае выступают россияне Карен Хачанов и действующий победитель турнира Даниил Медведев. Соревнования завершатся 2 марта, их общий призовой фонд составляет более $2,9 млн.


Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
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