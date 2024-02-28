Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=2f17a56950d06922&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240632" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рублев одержал победу над французом в двух сетах со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут.

За выход в полуфинал турнира категории АТР 500 Рублев поборется с победителем встречи Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Кроме Рублева в Дубае выступают россияне Карен Хачанов и действующий победитель турнира Даниил Медведев. Соревнования завершатся 2 марта, их общий призовой фонд составляет более $2,9 млн.