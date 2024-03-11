Павлюченкова вышла в ⅛ финала турнира в Индиан-Уэллсе

В третьем круге Павлюченкова встречалась с бразильянкой Беатрис-Хаддад Майей. Россиянка одержала победу в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут. В четвертом круге Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк.

В других матчах игрового дня Анастасия Потапова победила Надю Подороску из Аргентины в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Анна Калинская вновь проиграла итальянке Жасмин Паолини, которая не позволила ей завоевать титул в Дубае, со счетом 3:6, 6:3, 4:6. Вероника Кудерметова уступила немке Анжелике Кербер со счетом 4:6, 5:7.

Также сегодня матчи третьего круга проведут Дарья Касаткина и Анна Блинкова.