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09:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Павлюченкова вышла в ⅛ финала турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла 13-ю ракетку мира и вышла в ⅛ финала турнира в Индиан-Уэллсе.

Источник: Reuters

В третьем круге Павлюченкова встречалась с бразильянкой Беатрис-Хаддад Майей. Россиянка одержала победу в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа 38 минут. В четвертом круге Павлюченкова встретится с украинкой Мартой Костюк.

В других матчах игрового дня Анастасия Потапова победила Надю Подороску из Аргентины в двух сетах со счетом 6:1, 6:1. Анна Калинская вновь проиграла итальянке Жасмин Паолини, которая не позволила ей завоевать титул в Дубае, со счетом 3:6, 6:3, 4:6. Вероника Кудерметова уступила немке Анжелике Кербер со счетом 4:6, 5:7.

Также сегодня матчи третьего круга проведут Дарья Касаткина и Анна Блинкова.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 17 марта, его общий призовой фонд составляет около $9 млн.

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