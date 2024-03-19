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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Соболенко после смерти Кольцова снимется с турнира в Майами

Накануне вторая ракетка мира понесла тяжелую утрату — скончался ее возлюбленный.

Источник: AP 2023

18 марта в Майами скончался помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Ему было 42 года. Кольцова и Арину Соболенко связывали романтические отношения.

Как сообщает Tennis365.com, Арина Соболенко снялась с турнира WTA 1000 в Майами, на котором должна была стартовать на этой неделе.

Cпортсменку из Беларуси уже исключили из официального расписания тренировок, а сообщения о ее участии в социальных сетях турнира были удалены. Пока Арина и организаторы не сделали официального заявления.

25-летняя Соболенко занимает вторую позицию в рейтинге WTA, уступая лишь Иге Швентек из Польши. Соболенко дважды побеждала на турнирах Большого шлема — оба раза на Открытом чемпионате Австралии по теннису (2023, 2024).

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