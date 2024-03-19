Соболенко после смерти Кольцова снимется с турнира в Майами

18 марта в Майами скончался помощник главного тренера «Салавата Юлаева» Константин Кольцов. Ему было 42 года. Кольцова и Арину Соболенко связывали романтические отношения.

Как сообщает Tennis365.com, Арина Соболенко снялась с турнира WTA 1000 в Майами, на котором должна была стартовать на этой неделе.

Cпортсменку из Беларуси уже исключили из официального расписания тренировок, а сообщения о ее участии в социальных сетях турнира были удалены. Пока Арина и организаторы не сделали официального заявления.