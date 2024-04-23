Джокович: Надеюсь, еще хотя бы раз сыграю против Надаля

Вчера, 22 апреля, в Мадриде состоялось вручение премии за достижения в спорте — Laureus World Sports Awards 2024. Новак Джокович пятый раз победил в номинации «Спортсмен года». На церемонии также присутствовал Рафаэль Надаль, его фонд получил награду в номинации «Спорт для добра».

«Я с большим уважением отношусь к Рафе, он хороший человек, легенда нашего спорта и мой самый главный соперник за все это время. В начале сезона я сказал, что надеюсь, что мы сможем увидеть его в нескольких турнирах, где он сможет сыграть. И я надеюсь сыграть против него хотя бы еще раз. На данный момент я не могу дать прогноз на будущее, но это невероятно, все, что он сделал за свою карьеру, как спортсмен, а также вместе со своей женой и семьей, с фондом, он вдохновил многих молодых людей по всему миру», — приводит слова Джоковича AS.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241078&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также Джокович рассказал, почему снялся с «Мастерса» в Мадриде.

«Надеюсь, в следующем году у меня останется много времени и я смогу сыграть в Мадриде. Сейчас готовлю свое тело к “Ролан Гаррос”, Уимблдону, Олимпиаде и US Open — самому важному блоку сезона. Я намерен сыграть в Риме. Золотая медаль в Париже — моя главная цель, и поэтому я не хочу перегружать себя. Кто знает, будет ли возможность выступить на других Играх. Я сказал, что хочу сыграть в Лос-Анджелесе в 2028 году, но на данном этапе никогда не знаешь, как далеко ты можешь зайти, — добавил Джокович.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.