Джокович: Надеюсь, еще хотя бы раз сыграю против Надаля
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович надеется сыграть против Рафаэля Надаля в этом сезоне.
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович надеется сыграть против Рафаэля Надаля в этом сезоне.
Вчера, 22 апреля, в Мадриде состоялось вручение премии за достижения в спорте — Laureus World Sports Awards 2024. Новак Джокович пятый раз победил в номинации «Спортсмен года». На церемонии также присутствовал Рафаэль Надаль, его фонд получил награду в номинации «Спорт для добра».
«Я с большим уважением отношусь к Рафе, он хороший человек, легенда нашего спорта и мой самый главный соперник за все это время. В начале сезона я сказал, что надеюсь, что мы сможем увидеть его в нескольких турнирах, где он сможет сыграть. И я надеюсь сыграть против него хотя бы еще раз. На данный момент я не могу дать прогноз на будущее, но это невероятно, все, что он сделал за свою карьеру, как спортсмен, а также вместе со своей женой и семьей, с фондом, он вдохновил многих молодых людей по всему миру», — приводит слова Джоковича AS.
Также Джокович рассказал, почему снялся с «Мастерса» в Мадриде.
«Надеюсь, в следующем году у меня останется много времени и я смогу сыграть в Мадриде. Сейчас готовлю свое тело к “Ролан Гаррос”, Уимблдону, Олимпиаде и US Open — самому важному блоку сезона. Я намерен сыграть в Риме. Золотая медаль в Париже — моя главная цель, и поэтому я не хочу перегружать себя. Кто знает, будет ли возможность выступить на других Играх. Я сказал, что хочу сыграть в Лос-Анджелесе в 2028 году, но на данном этапе никогда не знаешь, как далеко ты можешь зайти, — добавил Джокович.