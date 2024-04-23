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10:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Касаткина: скучаю по России, но приехать туда возможности нет

Первая ракетка России Дарья Касаткина в интервью «Чемпионату» призналась, что скучает по родным краям.

Источник: AP 2023

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому. В последний раз там была в 2021 году. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить там, скорее всего, не стала бы, но бывать в местах, где прошло мое детство — особая энергетика, которая подпитывает. Ох, чувствую, что годы идут, а я не молодею. В такие моменты вопрос о доме, о родине звучит внутри еще сильнее», — сказала Касаткина.

Также Касаткина призналась, что последний раз праздновала Новый год в родном Тольятти в 2014 году. Сейчас 26-летняя теннисистка проживает в Барселоне, куда она перебралась в 2019 году.

Касаткина занимает 11-е место в рейтинге WTA. В начале апреля россиянка дошла до финала грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне, где уступила американке Даниэль Коллинз (2:6, 1:6).

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