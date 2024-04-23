Касаткина: скучаю по России, но приехать туда возможности нет

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому. В последний раз там была в 2021 году. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло. Приезжая в Тольятти, замечала: ничего там не поменялось. Жить там, скорее всего, не стала бы, но бывать в местах, где прошло мое детство — особая энергетика, которая подпитывает. Ох, чувствую, что годы идут, а я не молодею. В такие моменты вопрос о доме, о родине звучит внутри еще сильнее», — сказала Касаткина.