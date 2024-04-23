Касаткина: Никогда не ставила цель быть первой ракеткой мира

— Вы говорили, что, когда попали в топ-10 впервые, испугались. В Чарльстоне вы были в матче от десятки. Сейчас бы это воспринималось иначе?



— Да, после я еще раз попала в десятку. И воспринималось это абсолютно по-другому. Тогда я не понимала, откуда у меня такой рывок и за счет чего я должна его удерживать. Сейчас рейтинг — это не что-то фундаментальное. Он меняется каждую неделю: кто-то набирает очки, у кого-то они сгорают. Единственное, что важно — это стабильность и уровень игры. Тогда будет и рейтинг.

— Но все же попасть на Итоговый — цель номер один в этом сезоне?



— Это важно, но не первоначальная моя цель. Уже напарывалась на то, что шла за рейтингом, и ничего хорошего из этого не выходило. Также после работы с психологом поняла, что рейтинг — это что-то важное, но оно идет рядом с тобой, сопровождает. А идти нужно за уверенностью, уровнем игры, самоощущением на корте и за кортом. Если ты идешь за цифрой — даже если однажды ее и поймаешь — потом могут быть большие проблемы. Я уже это проходила.

— Это что за проблема?

— У всех она разная. Скрепя зубами, цепляясь за этот рейтинг, я дошла до цели — и не поняла как. Не знала, что развивать. Я шла не за развитием, а за цифрой. Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться. Потому что ты никогда не ударишься о потолок. И я никогда не ставила перед собой цель стать первой ракеткой мира — это то, обо что ты можешь удариться, — приводит слова Касаткиной «Чемпионат».

Касаткина на грунтовом турнире категории WTA 500 в Чарльстоне дошла до финала, где в решающем матче уступила американке Даниэль Коллинз.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612" data-prerendered><noscript><section><h2>Опрос: подписки Mail.ru</h2><p>18 вопросов</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/ee93804d-e8c3-507b-b211-f78481ef3612"><fieldset><legend>Как часто вы пользуетесь сервисом Облако Mail.ru?</legend><label><input type="radio" name="8143" value="30592"/>Использую каждый день</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30593"/>Использую раз в 3-7 дней</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30594"/>Использую раз в 1-2 недели</label><br/><label><input type="radio" name="8143" value="30897"/>Вообще не пользуюсь Облаком Mail.ru</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1713798425235/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.