Касаткина: Никогда не ставила цель быть первой ракеткой мира
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась об отношении к месту в мировом рейтинге.
Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась об отношении к месту в мировом рейтинге.
— Вы говорили, что, когда попали в топ-10 впервые, испугались. В Чарльстоне вы были в матче от десятки. Сейчас бы это воспринималось иначе?
— Да, после я еще раз попала в десятку. И воспринималось это абсолютно по-другому. Тогда я не понимала, откуда у меня такой рывок и за счет чего я должна его удерживать. Сейчас рейтинг — это не что-то фундаментальное. Он меняется каждую неделю: кто-то набирает очки, у кого-то они сгорают. Единственное, что важно — это стабильность и уровень игры. Тогда будет и рейтинг.
— Но все же попасть на Итоговый — цель номер один в этом сезоне?
— Это важно, но не первоначальная моя цель. Уже напарывалась на то, что шла за рейтингом, и ничего хорошего из этого не выходило. Также после работы с психологом поняла, что рейтинг — это что-то важное, но оно идет рядом с тобой, сопровождает. А идти нужно за уверенностью, уровнем игры, самоощущением на корте и за кортом. Если ты идешь за цифрой — даже если однажды ее и поймаешь — потом могут быть большие проблемы. Я уже это проходила.
— Это что за проблема?
— У всех она разная. Скрепя зубами, цепляясь за этот рейтинг, я дошла до цели — и не поняла как. Не знала, что развивать. Я шла не за развитием, а за цифрой. Поэтому, мне кажется, хорошо иметь недостижимые цели: чтобы всегда было куда стремиться. Потому что ты никогда не ударишься о потолок. И я никогда не ставила перед собой цель стать первой ракеткой мира — это то, обо что ты можешь удариться, — приводит слова Касаткиной «Чемпионат».
Касаткина на грунтовом турнире категории WTA 500 в Чарльстоне дошла до финала, где в решающем матче уступила американке Даниэль Коллинз.