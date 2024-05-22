Джокович включил Рублева в число фаворитов «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал фаворитов на предстоящем турнире «Большого шлема».
Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал фаворитов на предстоящем турнире «Большого шлема».
«Если говорить о “Ролан Гаррос”, то для меня всегда самый большой фаворит — это Надаль. Очевидно, что сейчас у него другой уровень игры. Но это “Ролан Гаррос” и это Надаль. С учетом того уважения, которое мы к нему испытываем, вполне нормально считать его фаворитом.
Каспер Рууд, безусловно, один из пяти игроков-претендентов на победу. У нас также есть Александр Зверев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас — все игроки, выигравшие крупный турнир на грунте в этом году. А дальше, возможно, и я… если я буду чувствовать себя хорошо. На “Ролан Гаррос”, да и на всех турнирах “Большого шлема”, я немного другой игрок», — приводит слова Джоковича RMC Sport.
Рафаэль Надаль победил на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос» рекордные 14 раз. Лучший результат Андрея Рублева на этом турнире четвертьфинал, он доходил до этой стадии дважды в 2020 и 2022 году. Сам Джокович три раза завоевал титул на «Ролан Гаррос».
Грунтовый турнир «Большого шлема» пройдет в столице Франции с 26 мая по 9 июня. Его общий призовой фонд составит около €25 млн.