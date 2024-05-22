Джокович включил Рублева в число фаворитов «Ролан Гаррос»

«Если говорить о “Ролан Гаррос”, то для меня всегда самый большой фаворит — это Надаль. Очевидно, что сейчас у него другой уровень игры. Но это “Ролан Гаррос” и это Надаль. С учетом того уважения, которое мы к нему испытываем, вполне нормально считать его фаворитом.



Каспер Рууд, безусловно, один из пяти игроков-претендентов на победу. У нас также есть Александр Зверев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас — все игроки, выигравшие крупный турнир на грунте в этом году. А дальше, возможно, и я… если я буду чувствовать себя хорошо. На “Ролан Гаррос”, да и на всех турнирах “Большого шлема”, я немного другой игрок», — приводит слова Джоковича RMC Sport.