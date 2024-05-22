Ига Свентек сыграла со звездой «Друзей» Кортни Кокс: видео

Свентек провела выставочную партию с Кокс на тренировочных грунтовых кортах в Париже. Звезда сериала «Друзья» любит теннис и поддерживает с его помощью хорошую физическую форму. 59-летняя актриса не раз выкладывала в своих соцсетях видео с занятий на корте.

Польская теннисистка, в свою очередь, много раз говорила, что является фанаткой сериала «Друзья».

Свентек находится в Париже и готовится выступить на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос». 22-летняя спортсменка трижды завоевала титул на этом турнире, она победила в 2020, 2022 и 2023 году. В преддверии «Ролан Гаррос» Свентек выиграла два крупных турнира категории WTA-1000 в Мадриде и Риме, в обоих финалах она обыграла вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Свентек уверенно возглавляет мировой рейтинг, в ее активе 11695 очков, на втором месте располагается Арина Соболенко с 8138 очками. Тройку лидеров замыкает американка Коко Гауфф на ее счету 7638 очков.