Джокович поделился тортом с персоналом турнира в Женеве: видео

Вчера, 22 мая, Джокович отпраздновал свое 37-летие в Женеве, где он участвует в турнире категории АТР 250. В день рождения сербский теннисист обыграл в матче ⅛ финала представителя Германии Янника Ханфманна в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 29 минут. После победы организаторы турнира поздравили теннисиста и вручили торт.

В четвертьфинале турнира Джокович сыграет против победителя матча Денис Шаповалов (Канада) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Ранее Джокович рассказал о приоритетном турнире в текущем сезоне.

«Это олимпийский год. Олимпийские сезоны проходят редко. Как и в любой такой год, я действительно ставлю Олимпийские игры на первое место с точки зрения приоритета турниров, на которых я хочу отличиться и показать свои лучшие результаты. Помимо турниров “Большого шлема”, для меня это главный приоритет. За эти два-три месяца, во время проведения “Ролан Гаррос”, Уимблдона, Олимпийских игр и Открытого чемпионата США, я хочу показать свой лучший теннис и надеюсь, что это произойдет», — приводит слова Джоковича Tennis Infinity.

Джокович четыре раза выступал на Олимпийских играх. На своей первой Олимпиаде в Пекине он выиграл бронзу, после чего дважды уступал в матчах за третье место, а на Играх в Рио в статусе первой ракетки мира не сумел пройти первый раунд.