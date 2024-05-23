В пригороде Парижа открыли корт имени Даниила Медведева

Источник: Соцсети

Как сообщила в социальных сетях региональный советник Иль-де-Франс Жозиан Симон, в теннисном клубе Мезон-Лаффитта открыли корт, который носят имя российского теннисиста Даниила Медведева. На церемонии открытия Даниила Медведева приветствовали дети и местные чиновники. Также состоялась автограф-сессия теннисиста.

Источник: Соцсети

В мировом рейтинге ATP первая ракетка России Даниил Медведев недавно потерял одну позицию и опустился на пятую строчку, пропустив вперед новоиспеченного чемпиона «Мастерса» в Риме немца Александра Зверева. Лидером по-прежнему остается серб Новак Джокович. На второй строчке итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.

28-летний Медведев в 2022 году 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов ATP. В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь однажды — на Открытом чемпионате США в 2021 году.