Надаль сыграет против Зверева в первом круге «Ролан Гаррос»

В Париже проходит жеребьевка Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.

14-кратный победитель турнира Рафаэль Надаль в первом круге встретится с немцем Александром Зверевым.

Напомним, именно в матче с Надалем немецкий теннисист получил тяжелую травму в 2022 году. Тогда в полуфинале турнира «Большого шлема» Зверев подвернул ногу и не смог продолжить встречу, спортсмен покинул корт на инвалидной коляске. Позднее стало известно, что Зверев порвал три боковые связки голеностопного сустава.

«После травмы я семь месяцев не мог играть. А затем еще три-четыре месяца испытывал боль, не мог двигаться, как хотел», — рассказывал Зверев в одном из интервью.

19 мая Зверев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме. В финале он обыграл чилийца Николаса Джарри в двух сетах со счетом 6:4, 7:5. Для немца этот титул стал 22-м в карьере.

Второй в сезоне турнир «Большого шлема» Открытый чемпионат Франции «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня. В 2023 году соревнования выиграл сербский теннисист Новак Джокович.