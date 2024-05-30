Котов выбил олимпийского чемпиона Вавринку с «Ролан Гаррос»

Теннисисты провели на корте 3 часа 40 минут. 25-летний россиянин сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. 39-летний швейцарец сделал три эйса, реализовал 6 из 15 брейк-пойнтов и обошелся без двойных ошибок.

Вавринка является олимпийским чемпионом 2008 года в парном разряде (вместе с Роджером Федерером) и трехкратным победителем турниров Большого шлема в одиночке.

«Во-первых, я потерял дар речи. Я не знаю, что сказать. Я очень счастлив. Сегодня мой лучший день. Стэн действительно хороший игрок. Он был моим кумиром в детстве. Для меня это мечта», — сказал Котов после матча.

Котов, занимающий 56-е место в рейтинге АТР, впервые в своей карьере вышел в третий круг турнира «Большого шлема». Следующим соперником россиянина станет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который в предыдущем раунде обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 6:2, 6:4).

«Схожу в “Макдоналдс”, немножко восстановлюсь. Очень уж много потратил калорий за первые два матча. Постараюсь показать лучший уровень своего тенниса», — заявил Котов в преддверии игры с Синнером.