Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Медведев встречался с Миомиром Кецмановичем, занимающим 57-е место в рейтинге ATP. При счете 6:1, 5:0 в пользу Даниила серб отказался от дальнейшей игры из-за проблем с физическим состоянием. Счет в очном противостоянии стал 4:0 в пользу теннисиста из России.