Даниил Медведев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Соперник пятой ракетки мира снялся во втором сете из-за проблем со здоровьем.
Соперник пятой ракетки мира снялся во втором сете из-за проблем со здоровьем.
Россиянин Даниил Медведев стал участником третьего раунда Открытого чемпионата Франции по теннису.
Медведев встречался с Миомиром Кецмановичем, занимающим 57-е место в рейтинге ATP. При счете 6:1, 5:0 в пользу Даниила серб отказался от дальнейшей игры из-за проблем с физическим состоянием. Счет в очном противостоянии стал 4:0 в пользу теннисиста из России.
В третьем круге турнира Большого шлема на грунтовом покрытии Медведев сыграет с победителем матча между аргентинцем Мариано Навоне и чехом Томашем Махачем.
Открытый чемпионат Франции проходит в Париже с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 53,4 млн евро. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.