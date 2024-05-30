На «Ролан Гаррос» запретят проносить алкоголь на трибуны

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису смогут выгонять тех зрителей, которые будут грубо нарушать правила поведения, также будет запрещено приносить с собой алкоголь на трибуны.

Амели Моресмо отметила, что безопасность на турнире будет усилена в связи с инцидентом в матче Давида Гоффена и француза Джованни Мпетши Перрикара. После игры бельгиец пожаловался, что кто-то из болельщиков плюнул в него жвачкой.

«Когда болельщики оскорбляют тебя на протяжении трех с половиной часов, стоит им ответить. Очевидно, что это зашло слишком далеко. Это абсолютно неуважительно. Это уже превращается в футбол — скоро на трибунах будут дымовухи, хулиганы, драки.



Некоторые люди приходят сюда скорее для того, чтобы раздражать теннисистов, чем для того, чтобы создавать хорошую атмосферу. Думаю, такое происходит только во Франции. На “Уимблдоне” этого нет, в Австралии тоже. На US Open довольно тихо. Здесь же царит нездоровая атмосфера», — сказал после матча Давид Гоффен.

Свое недовольство выкриками с трибун в Париже выражала и первая ракетка мира Ига Швентек, отметив, что выкрики зрителей мешали ей сосредоточиться во время матча с японкой Наоми Осакой.