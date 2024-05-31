Рублев сенсационно проиграл в третьем круге «Ролан Гаррос»

Матч против 35-й ракетки мира продолжался 2 часа 35 минут. Из-за дождя встреча проходила под закрытой крышей. Рублев сделал девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два из трех брейк-поинтов. Арнальди сделал 13 подач навылет, ограничился одной двойной ошибкой и реализовал 5 из 13 брейк-поинтов.

В концовке второго сета Рублев получил предупреждение за неспортивное поведение за то, что отпинал скамейку и кинул ракетку после очередного проигранного гейма на своей подаче.

Маттео Арнальди впервые в своей карьере прошел в четвертый круг «Ролан Гаррос». На своем дебютном турнире в прошлом году 23-летний итальянец вылетел уже после второго раунда. Примечательно, что до матча с Рублевым он ни разу не обыгрывал российских теннисистов, уступив им во всех 11 встречах.

«Это невероятно. По-моему, я показал лучший теннис в жизни — и делал это три сета. Легко показывать его два сета, но я не ожидал, что у меня это получится в трех. Андрей не показал максимум, но у меня была правильная тактика, чтобы на него давить — и сегодня она сработала. Конечно, для меня был очень важен первый сет. Я не был фаворитом, и, если бы проигрывал 0:1, ситуация была бы другой. Первый сет придал мне много энергии, много уверенности — и я продолжил давить», — сказал Арнальди после матча.

Следующим соперником итальянца будет победитель матча между греком Стефаносом Циципасом и китайцем Чжан Чжичжэнем.

Рублев, занимающий шестую строчку рейтинга АТР, второй год подряд покидает «Ролан Гаррос» после третьего круга. В прошлом году он уступил на этой стадии другому итальянцу Лоренцо Сонего (7:5, 6:0, 3:6, 6:7, 6:3).

Открытый чемпионат Франции проходит с 26 мая по 9 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет 53,4 млн евро. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.